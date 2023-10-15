Tüllerinizi hiç böyle görmemiştiniz! Bu tarifle tüllerinizde leke kalmayacak... Evimizin vazgeçilmez bir parçası olan tül perdeler, zaman içinde sararmaya ve leke tutmaya başlar. Ancak bu durum kabusunuz olmasın! Basit bir yöntemle tül perdeleriniz eskisinden bile beyaz olacak.

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Evi en güzel gösteren detaylardan biri de evimize göre tercih ettiğimiz tüllerdir. Doğru tül tercihi evin, odanın görünümüne etki eder. Tüller sık değiştirilmediği için tül tercihi yaparken zamansız bir model olmasına dikkat ederiz.

Evimize yakıştırıp aldığımız tüller zamanla ilk gün olduğu halinden uzaklaşır lekelenir ve sararır. Ne kadar temizlersek temizleyelim bu lekeler kolay kolay çıkmaz. Bu yazımızda bu problem için çözümlerimizi toparladık.

Tarifi tam olarak uyguladığınız zaman tüllerinizin ilk günkü haline döneceğine emin olabilirsiniz...

Toz şeker

Doğal ve etkili bir çözüm: Toz şekerle tül perdelerinizi beyazlatmak! Toz şeker, tül perdeleri eski canlı beyazlığına geri kazandırmak için harika bir yardımcıdır.

İşte adım adım uygulayabileceğiniz pratik ve etkili tül beyazlatma yöntemleri:

Tül perdelerinizi çamaşır makinenize yerleştirin, bu adımda her zamanki yıkama ayarlarını ve yıkama talimatlarını takip edin.

Çamaşır makinesine yerleştirdiğiniz tül perdelerin üzerine 2 tatlı kaşığı toz şeker ekleyin. Şekerin perdelerin üzerine serpilmesine özen gösterin.

Toz şekeri doğrudan tüllere ekledikten sonra çamaşır makinesini çalıştırın ve normal yıkama sürecini başlatın.

Tül perdeler makineden çıktığında toz şekerin etkisiyle perdeleriniz eskisinden çok daha beyaz ve canlı bir görünüme sahip olacak.

Bu basit yöntemle tül perdelerinizin rengindeki farkı göreceksiniz. Ayrıca toz şeker makinenin giderlerini tıkama veya perdelerde yapışkanlık gibi bir etki bırakmaz çünkü şeker eriyerek suya karışır ve etkili bir temizlik sağlar, ardından makine bu karışımı giderle atar.

Bu tarifle doğal ve ekonomik bir şekilde tüllerinizi ilk günkü haline döndürebilirsiniz.

Sirke: Sirke ev temizliğinde en çok kullanılan etkili temizliyicilerden biridir. Makinenizin deterjan gözüne bir ölçü sirke ekleyerek tül perdelerinizi bembeyaz yapabilirsiniz. Üstelik sirke sadece beyazlık vermiyor, tüllerinizi yumuşacık yapıyor.

Kaya tuzu: Tül perdelerinizi beyazlatmanın doğal yöntemlerinden biri de kaya tuzudur. Yıkama aşamasında değil, öncesinde kullanılır.

Tüllerinizi bir gece boyunca içinde yaklaşık 4 yemek kaşığı kaya tuzu bulunan suda bekletirseniz, inatçı lekeleri temizleyecek bir etki elde edersiniz. Bu tarif biraz vakit alsa da sonuç sizi mutlu edecektir.

Bulaşık makinesi tableti: Tüllerinizi çamaşır makinesine yerleştirdikten sonra, bir bulaşık makinesi tableti doğrudan perdelerin üzerine bırakın ve makine normal yıkama ayarını başlatın.

Basit ama etkili bu yöntemle tüllerinizin daha beyaz ve temiz bir görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

En önemlisi de tableti kesinlikle makinenin deterjan kısmına koymayın, tüllerin üzerine yerleştirmeniz yeterli olacaktır.

Editörden not:

Perdelerinizi düzenli temiz kullanıyor, yıkıyor ama istediğiniz beyazlığı elde edemiyorsanız yanlış yöntemleri izliyor olabilirsiniz.

Tül perdeler yıkanırken perdeleri toplu halde atmamalısınız. Deterjan perdenin her yerine ulaşsın istiyorsanız tek tek olacak şekilde atmalısınız.

Perdelerinizi yıkarken yanına başka şeyler eklememeniz gerektiğini unutmamakta da fayda var. Kolay gelsin!