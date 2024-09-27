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Tüm marketlerde raflardan kalkıyor! O peynir markasında zararlı madde bulundu

Tüm marketlerde raflardan kalkıyor! O peynir markasında zararlı madde bulundu Ünlü bir peynir markasında zararlı bir madde tespit edildiği bildirildi. Bu durum üzerine, yetkililer tüm marketlere acil koduyla talimat vererek, raflardan kaldırılmasını istedi.