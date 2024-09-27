Tüm marketlerde raflardan kalkıyor! O peynir markasında zararlı madde bulundu

Fransa menşeli Abbaye de Cîteaux marka peynirler, içerdiği yabancı cisimler ve Listeria Monocytogenes bakterisi nedeniyle tüm marketlerden acil koduyla geri çağrıldı.
Yapılan açıklamada, özellikle Abbaye de Cîteaux x3 peynirinin geri çağrılmasına yönelik uyarılar yapıldığı belirtildi.
Listeria bakterisi, insan sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığı için, bu tür gıdaların tüketilmemesi gerektiği vurgulandı.
Şirket, bakterinin neden olduğu sağlık sorunları arasında bulantı, kusma, ishal gibi belirtilerin yanı sıra, uzun bir kuluçka döneminden sonra grip benzeri semptomların ortaya çıkabileceğini açıkladı.
PARA İADESİ YAPILACAK
Tüketicilere yönelik önemli bir duyuru da yapıldı; satın aldıkları ürünleri fatura göstermeden iade edebilecekleri ve geri ödemelerin yapılacağı bildirildi.
Bu durum, müşterilerin ürünlerini güvenli bir şekilde iade etmesine olanak tanıyacak.