Tüm şefler böyle yapıyor: Pamuk gibi yumuşacık açma tüyosu

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Pastane açması, kadife yumuşaklığı ve nefis iç harcıyla damakları şenlendiren bir hamur işi olarak mutfakların vazgeçilmezi haline geldi.

Hem lezzeti hem de dokusuyla dikkat çeken bu tarif, tüm şeflerin favorisi olmayı başarıyor.

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu pastane açması, kahvaltılardan atıştırmalıklara kadar her öğünde sofralarınızı süsleyecek.

Tarifin gizemi, doğru malzemelerle yapılan hamurun yoğrulmasında ve iç harcının zenginliğinde yatıyor.

İşte pamuk gibi yumuşacık pastane açması tarifi…

MALZEMELER

· 1 su bardağı ılık süt

· 1 çay bardağı ılık su

· 1 çay bardağı sıvı yağ

· 1 tatlı kaşığı tuz

· 1,5 yemek kaşığı şeker

· Yarım paket yaş maya

· 1 adet yumurta beyazı (sarısı üzerine)

· 5 su bardağıun

· 50 gram tereyağı

Üzeri için:

· 1 adet yumurta sarısı

· 1 tatlı kaşığı süt

YAPILIŞI

Öncelikle bir yoğurma kabına ılık su, ılık süt, toz şeker, sıvı yağ, yumurta akı ve yaş mayayı ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırarak mayayı eritin. Maya köpürmeye başladığında, hamurunuzu yapmaya hazırsınız.

Kontrollü bir şekilde un ve tuzu ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Hamurunuzun oldukça yumuşak olacağını unutmayın. Hamuru üzerini kapatarak 1 saat mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru tezgaha alın ve 12 eşit parçaya bölerek bezeler yapın. Her bezeye 1 çay kaşığı kadar yumuşak tereyağı koyun ve elinizle küçük bir servis tabağı kadar açın. Ardından rulo şeklinde sararak kenara alın.

Yağlı kağıt serili tepsinize açmaları yerleştirin ve üzerini kapatıp 15-20 dakika daha bekletin. Bu süreçte hamurlar biraz daha mayalanacaktır.

Üzerine yumurta sarısı sürerek arzuya bağlı olarak çörek otu veya haşhaş serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında alt üst ayarda pişirin.

Pişen açmaları nemli bir bezle üzerini kapatın ve 5 dakika bekledikten sonra servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!

Kaynak: Yemek.com