Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! Takvimler 13 Ekim'i gösterdiğinde... Tarih sayfalarına kazınan 13 Ekim, Türk Milleti'nin kaderini değiştiren bir kararı hatırlatmaktadır. Cumhuriyet’in ilanından on altı gün önce, 13 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen yasa önerisinin kabulüyle Ankara, yeni kurulacak devletin başkenti olmuştur.

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13 Ekim tarihi, 1923 yılında büyük bir olaya tanıklık etmişti.

Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle çıkan Türkiye'nin de yeni bir yönetim merkezine ihtiyacı vardı.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Mustafa Kemal Paşa, Anadolu’ya gelip Kurtuluş Savaşı'nı teşkilatlandırmaya başladığında, Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olarak Sivas’ı görüyordu.

4 Eylül 1919’da Sivas Kongresi çalışmaya başladı. “Heyet-i Temsiliye” adıyla geçici bir hükümet kuruldu. Misak-ı Millî’nin esasları kararlaştırıldı.

İstanbul hükümeti bu durum karşısında Mustafa Kemal Paşa ile görüştü.

Uzun görüşmeler sonunda Mebuslar Meclisi’nin İstanbul’da toplanması, fakat Heyet-i Temsiliye’nin Anadolu’da kalması uygun görüldü.

Merkez Ankara

Seçilen milletvekilleri İstanbul’a giderken Eskişehir’de Mustafa Kemal ile görüşeceklerdi. Fakat kendisi görüşmelerin Ankara’da yapılmasına karar verdi. Böylece Heyet-i Temsiliye’nin merkezi Ankara oldu.

Atatürk bu kararı almasının sebebini Nutuk’ta şöyle anlatıyor:

"Cephelere ve İstanbul’a demiryolu ile bağlı ve genel durumu idare bakımından Sivas’tan farkı olmayan Ankara’ya geldik."

Başkent oldu

Cumhuriyet'in ilanından on altı gün önce, 13 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen yasa önerisinin kabulüyle Ankara, yeni kurulacak devletin başkenti olmuştur

13 Ekim 2023 ise Ankara’nın Başkent oluşunun 100. yılı olacak.