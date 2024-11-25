Tüm ülkede geçerli: 2 ay ücret alınmayacak

Yağmur Dinç

Kanada, 14 Aralık – 14 Şubat tarihleri arasında belirli ürünlerde vergi tatili ilan etti.

Restoran yemeklerinden çocuk kıyafetlerine, oyuncaklardan kitaplara kadar birçok üründe federal vergiler sıfırlandı.

TEK SEFERLİK EKONOMİK PAKET

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, federal satış vergisinde geçici muafiyet ve 18 milyondan fazla Kanadalıya tek seferlik 250 dolarlık iade içeren 6,3 milyar Kanada doları (4,5 milyar ABD doları) bir ekonomik paketi duyurdu.

Plan, bu yılın başlarında Trudeau’nun hükümetiyle iktidar paylaşımı anlaşmasından çekilen muhalefet partisi Yeni Demokrat Parti’nin desteğine sahip.

Vergi ve iade paketiyle ilgili anlaşma, hükümetin parlamentodaki istikrarını artırarak erken seçim olasılığını azaltıyor.

2 AY VERGİ YOK

Hükumetin 14 Aralık’tan başlayarak 15 Şubat’a kadar çeşitli kalemlerdeki federal mal ve hizmet vergisini, kaldıracağını duyurdu. Buna paket servis yemekleri, restoran faturaları, atıştırmalıklar, alkol, çocuk kıyafetleri ve oyuncakları, kitaplar, gazeteler, bulmacalar ve Noel ağaçları vergiden muaf tutulacak harcamalara dahil olacak.