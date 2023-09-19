Turabi korkudan titreyecek! Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor’ın Bruce Lee’si geliyor TV8’in zorlu yarışma programı Survivor, yeni sezonda All Star kadrosuyla ekranlara gelecek. 2024 Survivor All Star’ın kadrosu şekilleniyor. Acun Ilıcalı yeni yarışmacıyı “heyecanla bekliyorum” diyerek duyurdu. İşte Survivor’ın yeni yarışmacısı…

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Türk televizyonunun en heyecanlı yarışma programlarından biri olan Survivor, yeni bir All Star sezonuyla 2024 yılında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yarışmanın başlamasına aylar kala, kadroda kimlerin yer alacağı merakla beklenirken, Acun Ilıcalı'nın yaptığı sürpriz bir duyuru, izleyicileri heyecanlandırdı.

Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, yeni All Star sezonunun yarışmacılarını açıklıyor. Son duyurduğu isim şok etkisi yarattı.

Survivor 2023 sezonunun yıldızı olarak tanınan ve "Bruce Lee" takma adıyla anılan yarışmacı, Survivor 2024 All Star kadrosuna dahil oldu.

Kimse beklemiyordu! İşte yarışmacıları kaçırtacak olan o isim...

Bruce Lee Survivor 2024'te!

Geçtiğimiz sezon finale kalan ve performansıyla ön plana çıkan Özgür Tetik, 2024 Survivor All Star kadrosunda yer alacak. Acun Ilıcalı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Survivor’da inanılmaz performansıyla gençlere taş çıkartan Özgür, All Star’da yarışacak. Özgür SMS’siz Survivor’da performansını nereye kadar götürecek heyecanla bekliyorum."