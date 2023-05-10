Türk Telekom - Galatasaray NEF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Basketbol Ligi'nde oynanacak olan Türk Telekom - Galatasaray NEF maçının detayları belli oldu. İşte kritik maçın detayları..

Türkiye Basketbol Ligi'nde Türk Telekom ile Galatasaray NEF 27. haftanın erteleme maçında karşı karşıya gelecek. Türk Telekom, Türkiye Basketbol Ligi'nde oynadığı 27 maçın 23'ünü kazanarak liderlik koltuğuna otururken Galatasaray NEF 27 maçta 12 galibiyet 15 mağlubiyet alarak 12. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray NEF 106-100'lük skorla kazanmayı başardı. Peki, Türk Telekom - Galatasaray NEF maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları.. Türk Telekom Spor - Galatasaray NEF maçı ne zaman oynanacak? Türk Telekom - Galatasaray NEF maçı 10 Mayıs Salı günü saat 10.00'de oynanacak. Türk Telekom Spor - Galatasaray NEF maçı beIN SPORTS 5 kanalından canlı yayınlanacak.