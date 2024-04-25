Türkiye alarma geçti: Sakın bunu yapmayın! Bin pişman edecek...

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Türkiye, sepya bir havaya büründü.
Libya üzerinden gelen çöl sıcağı, rüzgar ile birlikte tozu da getiriyor.
Uzmanlar, dün Marmara ve Ege'de çok yoğun şekilde etkili olmaya başlayan çöl tozlarının yarının Anadolu'da yoğunluğunu artıcağını dile getirdi.
Çöl tozları tüm yurtta cuma gününe kadar etkili olacak.
Maske takın
Özellikle akciğer hastalıkları başta olmak üzere kronik hastalıkları olanları çöl tozu olumsuz etkiliyor. Bu nedenle maske takmadan dışarı çıkmamak ve havayı solumamak gerekiyor.