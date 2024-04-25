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Türkiye alarma geçti: Sakın bunu yapmayın! Bin pişman edecek...

Türkiye alarma geçti: Sakın bunu yapmayın! Bin pişman edecek... Afrika üzerinden gelen çöl tozu ile karşı karşıya kalan Türkiye için "maske" önerildi. Uzmanlar, çöl tozu yutmanın zararları konusunda uyarılarda bulundu.