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Türkiye bu maça kilitlendi! Perşembespor - Çarşambaspor maçı ne zaman?

Türkiye bu maça kilitlendi! Perşembespor - Çarşambaspor maçı ne zaman? Bölgesel Amatör Lig'de, Perşembespor ile Çarşambaspor karşı karşıya gelecek. İşte sosyal medyada gündeme oturan maçın merak edilenleri..

ensonhaber.com Son günlerin en çok konuşulan maçı olan Perşembespor - Çarşambaspor maçı için geri sayım başladı. Sosyal medyada gündem olan Perşembespor - Çarşambaspor maçı futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Haftanın iki gününün adını taşıyan Ordu'nun Perşembe ilçesi ile Samsun'un Çarşamba ilçesinin futbol takımları, Bölgesel Amatör Lig 12. Grup'ta yer alıyor. Perşembespor ile Çarşambaspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. grubun 7. haftasında karşı karşıya gelecek. İki takımda ligde oynadıkları ilk altı maçta 10 puan topladı. Perşembespor, averaj ile Çarşambaspor'un üzerinde 4. sırada yer alıyor. Peki, Perşembespor - Çarşambaspor maçı ne zaman oynanacak? İşte merakla beklenen maçın bilgileri.. Perşembespor - Çarşambaspor maçı ne zaman? Perşembespor - Çarşambaspor maçı 26 Kasım Pazar (bugün) günü saat 14:00'te oynanacak. Perşembe İlçe Stadı'nda oynanacak maçın yayıncısı bulunmuyor.