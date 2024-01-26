Türkiye değil, dünya konuşacak! Real Madrid’in efsanesi Fenerbahçe’ye geliyor Süper Lig’de şampiyonluk hedefine tam gaz devam eden Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, bu kez transferde büyük oynuyor. Real Madrid’in efsane ismine kancayı taktı.

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Rams Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe'de, gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

Yönetim, transfer döneminin sonuna kadar kadroyu güçlendirmek amacıyla 2 takviye daha yapmayı planlıyordu.

Bu doğrultuda, sarı lacivertli kulüp listesindeki oyuncularla temaslarını sürdürüyordu.

Ancak, şimdi gündeme gelen haberle Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran bir hamle söz konusu.

Fenerbahçe'nin, İspanya devi Real Madrid’in yıldızı için devreye girdiği belirtildi.

Fenerbahçe’den Karim Benzema bombası!

Aspor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe’nin Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ittihad'da forma giyen Karim Benzema'yı gündemine aldığı belirtildi.

Habere göre, Fenerbahçe yönetimi, Al-Ittihad'da mutsuz olduğu iddia edilen Benzema için nabız yokluyor. Tecrübeli futbolcunun, kulübünden kesin olarak ayrılmayı planladığı ve Türkiye Ligi'ni seçenekleri arasına aldığı ifade ediliyor.

Transferde devreye giren Fenerbahçe'nin, 36 yaşındaki deneyimli santraforun maliyetini araştırdığı aktarıldı.

Sarı lacivertli yönetimin, Karim Benzema'yı 6 aylığına kiralamak istediği iddia ediliyor. Karim Benzema, bu sezon Al-Ittihad forması ile çıktığı 20 maçta 12 gol kaydetti.