Türkiye geneli hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Türkiye geneli güne bulutlu bir havayla uyandı. Ege'de yağış yüzünüğ gösterirken, genelde ise serin bir hava hakim. Peki, Bugün hava nasıl olacak?

Hafta başından itibaren Türkiye genelinde yağan sağanak yağış, batıda yerini güneşe bıraktı.

Doğu ve Karadeniz çevrelerinde yağış ara ara sürerken, İstanbul ise uzun bir yağmurun ardından güneşi gördü. Ancak rüzgar kendisini hissettiriyor.

Özellikle batıda sağanak yağış yerini ara sıra güneşe bırakırken, vatandaşlar günün geri kalan kısmında havanın nasıl olacağını merak ediyor.

Dışarı çıkmadan önce hava durumuna hakim olmak isteyenler ise son paylaşılan verileri merak ediyor.

Herhangi bir olumsuzluk yaşamak istemeyenler Meteoroloji'nin sitesine yöneldi.

Özellikle dışarı çıkmaya hazırlananlar bir sürprizle karşılaşmamak için, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte yanıtı..

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile K.Maraş ve Osmaniye çevrelerinin, İç Anadolu'nun batısı ve güneydoğusunun, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli ve Eskişehir ile Burdur ve Isparta'nın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurdun güney ve doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Yurdun güney ve doğusunda güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli ve Eskişehir ile Burdur ve Isparta'nın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.