Türkiye geneli hava durumu: Bugün hava nasıl olacak, sağanak yağış ne kadar sürecek? Türkiye genelinde hakim olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Aralıksız süren yağış trafiği etkilerken, vatandaşlara ise zor anlar yaşatıyor.

Hafta başından itibaren Türkiye genelinde sıcak hava hakimken, bugün ise sağanak yağış yüzünü gösterdi.

Doğu ve Karadeniz çevrelerinde yağış ara ara sürerken İstanbul, yeniden yağış teslim oldu.

Özellikle batıda sağanak yağış yerini ara sıra güneşe bırakırken, vatandaşlar günün geri kalan kısmında havanın nasıl olacağını merak ediyor.

Dışarı çıkmadan önce hava durumuna hakim olmak isteyenler ise son paylaşılan verileri merak ediyor.

Herhangi bir olumsuzluk yaşamak istemeyenler Meteoroloji'nin sitesine yöneldi.

Özellikle dışarı çıkmaya hazırlananlar bir sürprizle karşılaşmamak için, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte yanıtı..

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu,(İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya’nın kuzeyi, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına( 40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu,(İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya’nın kuzeyi, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.