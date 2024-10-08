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Türkiye için son 3 gün… Meteoroloji’den uyarı geldi: Keyfini çıkarın

Türkiye için son 3 gün… Meteoroloji’den uyarı geldi: Keyfini çıkarın Meteoroloji'den önümüzdeki 3 gün için kritik uyarı geldi. Afrika sıcak hava dalgası son kez Türkiye'yi ziyaret ediyor. Sonrasında 81 ilde sonbahar etkileri başlayacak.