Türkiye için son 3 gün… Meteoroloji’den uyarı geldi: Keyfini çıkarın

Haber Merkezi
Tam anlamıyla sonbahara giriş yapamayan Türkiye için meteorolojiden yeni uyarı geldi.
Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası, Türkiye’yi bir kez daha etkisi altına alacak. Bu sıcak hava dalgası yaz mevsiminin son günlerini hatırlatacak.
3 gün etkili olacak sıcak hava dalgasının ardından ülke genelinde sonbaharın serin havası hissedilmeye başlanacak.
3 GÜN ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir Afrika sıcak hava dalgasının ülkemize giriş yapacağını duyurdu.
Paylaşımında, "Afrikamsı sıcak hava dalgası ülkemize doğru yola çıktı. Yarından itibaren sıcaklıklarda ülke genelinde artış bekleniyor. 3 gün etkili olacak. Ekim ayı normallerinin çok üzerine çıkacağız..." ifadelerine yer verdi.