Türkiye için ümidi kestik! O tarihte de gelmezse durum vahim... Felaketin alameti yaklaşıyor

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İstanbul'da kar yağışı beklenirken, havalar bir türlü soğumuyor. Türkiye genelinde de durum aynı.
Meteoroloji kaynakları, tarihin en sıcak ocak ve şubat aylarını yaşadığımızı belirtiyor. Bu durum, gelecek için de endişe verici bir işaret olabilir.
İstanbul'un beyaz örtüsüne kavuşma umudu her geçen gün azalıyor.
Meteoroloji kaynaklarından yeni haber geldi. Bütün kaynaklar o tarihlere işaret etti.
Gelen veriler berbat
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla Mart ayında da bir değişim olmadığını vurguladı.
Paylaşımında "Şubat'tan zaten ümidimizi kesmiştik. Bir de Mart'a bakalım dedik. Gelen veriler berbat, iyi akşamlar..." ifadelerine yer verdi.