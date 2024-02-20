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Türkiye için ümidi kestik! O tarihte de gelmezse durum vahim... Felaketin alameti yaklaşıyor

Türkiye için ümidi kestik! O tarihte de gelmezse durum vahim... Felaketin alameti yaklaşıyor İstanbul'da beklenen kar bir türlü gelmedi. Türkiye, tarihin en sıcak ocak ve şubat aylarını yaşıyor. Meteoroloji kaynakları uyardı. O tarihlerde de yurda giriş yapmazsa felaketin alameti olabilir.