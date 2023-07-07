A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Milletler Ligi'nde 9 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak adını çeyrek finale yazdıran Filenin Sultanları İtalya'yı eleyerek yoluna devam etmek istiyor.
ABD'nin Arlington kentinde oynanacak çeyrek final karşılaşmasının detayları belli oldu.
Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar..
Türkiye - İtalya maçı ne zaman?
Türkiye-İtalya voleybol maçı 13 Temmuz Perşembe günü saat 22.00’de oynanacak. Zorlu mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.