Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Takımımız, FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Milletler Ligi'nde 9 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak adını çeyrek finale yazdıran Filenin Sultanları İtalya'yı eleyerek yoluna devam etmek istiyor.

ABD'nin Arlington kentinde oynanacak çeyrek final karşılaşmasının detayları belli oldu.

Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar..

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- İtalya maçı ne zaman?

Türkiye-İtalya voleybol maçı 13 Temmuz Perşembe günü saat 22.00’de oynanacak. Zorlu mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.