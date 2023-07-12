Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde İtalya ile mücadele edecek. Zorlu mücadelenin detayları belli oldu. İşte maçın detayları..

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde İtalya ile kozlarını paylaşacak. Milletler Ligi'nde 9 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak adını çeyrek finale yazdıran Filenin Sultanları İtalya engelini aşarak yoluna devam etmek istiyor. ABD'nin Arlington kentinde oynanacak çeyrek final karşılaşmasının detayları belli oldu. Voleybolseverler Türkiye - İtalya maçı hakkında aramalarına hız verdi. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.. Türkiye - İtalya maçı ne zaman? Türkiye-İtalya voleybol maçı 13 Temmuz Perşembe (yarın) günü saat 22.00’de oynanacak. Zorlu mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.