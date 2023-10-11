Türkiye Kupası'nda 2. Tur maçları devam ediyor! 11 Ekim Ziraat Türkiye Kupası maç programı..
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı bugün oynanacak maçlar ile devam edecek.

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak maçlar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Tek maçlık eleme sistemi üzerinden oynanan 2. tur maçları büyük heyecana sahne oluyor.

Toplam 42 takım, tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak mücadelelerde 3. tura yükselmek için sahaya çıkıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda bugün 17 maç oynanacak. 11 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçları sizler için derledik. İşte bugünün maç programı..

Türkiye Kupası'nda 2. Tur maçları devam ediyor! İşte, 11 Ekim Türkiye Kupası maç programı..

İşte bugün oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçları

13:00 Amber Çay Eynesil Bld. - Erbaaspor

13:00 GMG Kastamonuspor - Sebat Gençlik SK

13:00 Muş 1984 Muşspor - K.Çekmece Sinopspor

13:00 Zonguldak Kömürspor - Tokat Bld Plevnespor

14:00 Serik Belediyespor - Malatya Arguvanspor

14:00 Nazilli Belediyespor - Hacettepe 1945

14:00 Arnavutköy Belediye - Silivrispor

14:00 Sapanca Gençlikspor - Talasgücü Belediyespor

14:00 Altınordu - Burdur MAKÜ Spor

14:00 Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor

14:00 Menemen FK - Bursa Yıldırımspor

14:00 Sarıyer - Karabük İdmanyurdu Spor

14:00 Uşak Spor - Aliağa Futbol A.Ş.

14:00 İnegölspor - Doğubayazıt FK

15:00 Diyarbekir Spor - Büyükçekmece Tepecikspor

17:30 Denizlispor - Burhaniye Bld.

20:00 Hes İlaç Afyonspor -Adana 1954 Futbol Kulübü