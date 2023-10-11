Türkiye Kupası'nda 2. Tur maçları devam ediyor! 11 Ekim Ziraat Türkiye Kupası maç programı..

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı bugün oynanacak maçlar ile devam edecek.
Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak maçlar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Tek maçlık eleme sistemi üzerinden oynanan 2. tur maçları büyük heyecana sahne oluyor.
Toplam 42 takım, tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak mücadelelerde 3. tura yükselmek için sahaya çıkıyor.
Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda bugün 17 maç oynanacak. 11 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçları sizler için derledik. İşte bugünün maç programı..
İşte bugün oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçları
13:00 Amber Çay Eynesil Bld. - Erbaaspor
13:00 GMG Kastamonuspor - Sebat Gençlik SK
13:00 Muş 1984 Muşspor - K.Çekmece Sinopspor
13:00 Zonguldak Kömürspor - Tokat Bld Plevnespor
14:00 Serik Belediyespor - Malatya Arguvanspor
14:00 Nazilli Belediyespor - Hacettepe 1945
14:00 Arnavutköy Belediye - Silivrispor
14:00 Sapanca Gençlikspor - Talasgücü Belediyespor
14:00 Altınordu - Burdur MAKÜ Spor
14:00 Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor
14:00 Menemen FK - Bursa Yıldırımspor
14:00 Sarıyer - Karabük İdmanyurdu Spor
14:00 Uşak Spor - Aliağa Futbol A.Ş.
14:00 İnegölspor - Doğubayazıt FK
15:00 Diyarbekir Spor - Büyükçekmece Tepecikspor
17:30 Denizlispor - Burhaniye Bld.
20:00 Hes İlaç Afyonspor -Adana 1954 Futbol Kulübü