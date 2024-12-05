Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak 6 maç...
Hüseyin Topuz

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı bugün oynanacak maçlar ile devam ediyor.

Futbolseverler Türkiye Kupası 4. Tur'unda oynanacak müsabakaların detaylarını araştırmaya başladı.

5 Aralık 2024 Perşembe günü oynanacak 6 maçın detaylarını sizler için derledik.

İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

5 Aralık 2024 Perşembe

13:00 Ümraniyespor - Isparta 32 Spor

13:30 Ankara Demirspor - GMG Kastamonuspor

13:30 Karaman Futbol Kulübü - Esenler Erokspor

15:30 Hatayspor - Osmaniyespor FK

18:00 Çaykur Rizespor - Silivrispor

20:30 Gaziantep FK - Batman Petrolspor

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Hüseyin Topuz
Seo Editor