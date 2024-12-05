Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak 6 maç...

Hüseyin Topuz
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı bugün oynanacak maçlar ile devam ediyor.
Futbolseverler Türkiye Kupası 4. Tur'unda oynanacak müsabakaların detaylarını araştırmaya başladı.
5 Aralık 2024 Perşembe günü oynanacak 6 maçın detaylarını sizler için derledik.
İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
5 Aralık 2024 Perşembe
13:00 Ümraniyespor - Isparta 32 Spor
13:30 Ankara Demirspor - GMG Kastamonuspor
13:30 Karaman Futbol Kulübü - Esenler Erokspor
15:30 Hatayspor - Osmaniyespor FK
18:00 Çaykur Rizespor - Silivrispor
20:30 Gaziantep FK - Batman Petrolspor