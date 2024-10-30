Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak 21 maç...
Hüseyin Topuz

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur heyecanı dün oynanan müsabakalar ile başladı.

Türkiye Kupası'nda 3. Tur heyecanı bugün oynanacak 21 karşılaşma ile devam edecek.

Futbolseverler Türkiye Kupası 3. Tur'unda oynanacak müsabakaların detaylarını araştırmaya başladı.

İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçların programı...

12:00 Ağrı 1970 Spor - Beyoğlu Yeniçarşıspor

13:00 Silivrispor - Kayserispor

13:00 Muş Spor Kulübü - İnegölspor

13:30 Ankara Demirspor - Erciyes 38 FSK

13:30 Ergene Velimeşe - Sebat Gençlik SK

13:30 Karşıyaka - Viranşehir Belediyespor

13:30 Kuşadasıspor - Karaköprü Belediyespor

13:30 Aliağa Futbol A.Ş. - Anadolu Üniversitesi

13:30 Karacabey Belediye Spor - Amasyaspor Futbol Kulübü

13:30 Kelkit Hürriyet SK - Kepezspor FAŞ

13:30 Fatsa Belediyespor - Karaman Futbol Kulübü

13:30 Belediye Derincespor - Tire 2021 FK

13:30 Elazığspor - 1923 M.K.Paşaspor

13:30 K.Çekmece Sinopspor - Erbaaspor

13:30 Kırıkkale FK - Yeni Malatyaspor

13:30 Osmaniyespor FK - Serik Belediyespor

13:30 Somaspor - Belediye Kütahyaspor

13:30 Yeşil Yalova FK - Kırklarelispor

14:30 İnegöl Kafkas GK - Hatayspor

17:30 Isparta 32 Spor - Pazarspor

20:30 52 Orduspor FK - Şanlıurfaspor

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Hüseyin Topuz
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