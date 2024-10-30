Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak 21 maç...

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur heyecanı dün oynanan müsabakalar ile başladı.
Türkiye Kupası'nda 3. Tur heyecanı bugün oynanacak 21 karşılaşma ile devam edecek.
Futbolseverler Türkiye Kupası 3. Tur'unda oynanacak müsabakaların detaylarını araştırmaya başladı.
İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçların programı...
12:00 Ağrı 1970 Spor - Beyoğlu Yeniçarşıspor
13:00 Silivrispor - Kayserispor
13:00 Muş Spor Kulübü - İnegölspor
13:30 Ankara Demirspor - Erciyes 38 FSK
13:30 Ergene Velimeşe - Sebat Gençlik SK
13:30 Karşıyaka - Viranşehir Belediyespor
13:30 Kuşadasıspor - Karaköprü Belediyespor
13:30 Aliağa Futbol A.Ş. - Anadolu Üniversitesi
13:30 Karacabey Belediye Spor - Amasyaspor Futbol Kulübü
13:30 Kelkit Hürriyet SK - Kepezspor FAŞ
13:30 Fatsa Belediyespor - Karaman Futbol Kulübü
13:30 Belediye Derincespor - Tire 2021 FK
13:30 Elazığspor - 1923 M.K.Paşaspor
13:30 K.Çekmece Sinopspor - Erbaaspor
13:30 Kırıkkale FK - Yeni Malatyaspor
13:30 Osmaniyespor FK - Serik Belediyespor
13:30 Somaspor - Belediye Kütahyaspor
13:30 Yeşil Yalova FK - Kırklarelispor
14:30 İnegöl Kafkas GK - Hatayspor
17:30 Isparta 32 Spor - Pazarspor
20:30 52 Orduspor FK - Şanlıurfaspor