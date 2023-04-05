Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı! Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. İşte kritik maçın detayları..

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Çeyrek finalin ilk maçında Ankaragücü sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında bugün Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray son 16 turunda Alanyaspor'u mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir ise son 16 turunda Fatih Karagümrük'ü penaltılarda eleyerek çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde eşleşen Galatasaray ve Başakşehir bugün akşam oynanacak maçta yarı finale kalmak için mücadele edecek. Tek maç eleme sistemi üzerinden oynanacak olan maçın detayları belli oldu. İşte Galatasaray - Başakşehir maçının detayları.. Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray - Başakşehir maçı 5 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak. NEF Stadyumu'nda oynanacak mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.