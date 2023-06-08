Türkiye - Polonya kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Kadın Basketbol takımımız hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

A Milli Kadın Basketbol takımımız hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Millilerimiz, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası öncesi Polonya ile kozlarını paylaşacak. Basketbolseverler bu maçın detaylarını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Türkiye - Polonya maçı ne zaman? Türkiye - Polonya kadın basketbol maçı 8 Haziran Perşembe (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayınlanacak.