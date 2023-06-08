Türkiye - Polonya kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın takımımız hazırlık maçında ile karşı karşıya gelecek.

Millilerimiz, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası öncesi Polonya ile kozlarını paylaşacak. Basketbolseverler bu maçın detaylarını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi.

Peki, - Polonya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Türkiye - Polonya kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - Polonya maçı ne zaman?

Türkiye - Polonya kadın basketbol maçı 8 Haziran Perşembe (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayınlanacak.