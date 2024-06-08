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Türkiye resmen hapsoldu! İstanbul için uyarı az önce geldi; 10 gün hayat duracak

Türkiye resmen hapsoldu! İstanbul için uyarı az önce geldi; 10 gün hayat duracak Türkiye’de bunaltıcı sıcaklar devam ederken, İstanbul için yeni uyarı geldi. Vatandaşlar umduğunu bulamayacak. Herkes 10 gün boyunca sabırlı olsun.