Türkiye resmen hapsoldu! İstanbul için uyarı az önce geldi; 10 gün hayat duracak

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Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor.
Afrika’dan gelen sıcak hava dalgaları, termometreleri adeta kıracak noktaya getirdi ve birçok ilde sıcaklık 40 dereceyi buldu.
Hepimiz bir nebze serinlik ararken, Meteoroloji’den yeni bir uyarı geldi.
Hava Forum, tam 10 gün sürecek olan İstanbul üzerindeki felaketi duyurdu.
10 gün boyunca böyle olacak
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından İstanbul'da 10 gün boyunca yağmur beklenmediğini belirtti.
Paylaşımında, "Bir değişiklik olmaz ise İstanbul'daki yağış orucu 10 gün daha sürebilir..." ifadelerine yer verdi.