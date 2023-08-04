Türkiye’de enflasyon ne zaman düşecek? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarih verdi.. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından bir paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonun düşeceği tarih hakkında bilgi verdi.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrası vatandaşlar enflasyon ne zaman düşecek sorusuna yanıt aramaya başladı.

Son dönemlerde enflasyondan kaynaklı yaşanan zamlar sonrası arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında "Türkiye’de enflasyon ne zaman düşecek?" sorusu yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Mehmet Şimşek yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak.

Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir."

Enflasyon ne zaman düşecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada 2024 yılının ortasından itibaren yıllık enflasyonun düşmeye başlayacağını açıkladı.