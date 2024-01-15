Türkiye'de yalnızca 1 bebeğe verilen isimler belli oldu! İşte o isimler... Geçtiğimiz sene Türkiye'de en çok kullanılan bebek isimleri belli oldu. İşte Türkiye'nin en popüler bebek isimleri...

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Türkiye'nin en popüler bebek isimleri belli oldu. Geçtiğimiz yıl bebeklere verilen en popüler isimler sosyal medyada gündeme geldi.

Geçtiğimiz yıla ait verilerin açıklanmasının ardından yalnızca bir bebeğe verilen isimler de ortaya çıktı.

Neredeyse her sene ilk sırada yer alan 'Yusuf' ismi bu sene yerini 'Alparslan' ismine bıraktı. Bu sene en çok kullanılan erkek ismi 'Alparslan' olurken kızlarda en çok kullanılan isim 'Zeynep' oldu.

8366 bebeğe Alparslan, 6303 bebeğe Yusuf, 5072 bebeğe Miraç ismi konuldu. Bu isimleri sırasıyla Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf takip etti.

Geçen sene 8870 bebeğe Zeynep ismi verildi. 6854 bebeğe Defne, 6833 bebeğe ise Asel ismi konuldu.

Kız bebeklerde Zeynep, Defne ve Asel isimlerini sırasıyla Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül ve Ecrin takip etti.

2022 verilerine göre yalnızca 1 bebeğe verilen isimler de belli oldu. Bu isimler arasında Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, Kerem Akil, Dilara Hayat, Eylül Feza, Oğuz Umut, Tuna Mete ve Kağan Celal isimleri yer aldı.