Türkiye’deki ilklerdendi artık kapanıyor! Enerji devi Türkiye defterini kapattı

Haber Merkezi

Türkiye’de ilk ve tek rüzgar türbini Ar-Ge merkezi sahibi Siemens Gamesa İzmir’de yer alan merkezini kapatma kararı ile gündemde büyük bir yankı uyandırdı.

Enerji ve mühendislik sektöründe büyük bir yankı uyandıran bu kararı, Enerji politikaları uzmanı Ali Arif Aktürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Aktürk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bu merkezin, şirketin dünya genelindeki altı Ar-Ge ofisinden biri olduğunu ve Türkiye’nin rüzgar enerjisi sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Ayrıca bu durumun, merkezde görev yapan 80 deneyimli mühendisin işsiz kalacağını belirtti ve bu durumun sektör açısından nitelikli iş gücü kaybına yol açacağını ifade etti.

TAMAMEN KAPATILIYOR

Bir süredir Siemens Enerji’nin İspanya ve Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinde işten çıkarmalar yapacağı konuşulmasının ardından gündeme bomba gibi düşen bu karar büyük bir şaşkınlığa neden oldu.

Şirketin, İzmir’deki merkezin tamamen kapatılacak olması sektörde adeta deprem etkisi yarattı. Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektörüne önemli katkılar sağlayan bu merkez, Siemens Gamesa’nın dünyadaki altı Ar-Ge merkezinden biri olarak faaliyet gösteriyordu.