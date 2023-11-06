Türkiye'den ayrılmıştı! O teknik adam Fransa'da fırtınalar estiriyor! Namağlup lider.. Daha önce Türkiye'de teknik direktörlük yapan İtalyan teknik direktör Francesco Farioli yeni takımıyla dikkatleri üzerine çekti.

ensonhaber.com

Ülkemizde daha önce Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran daha sonra Fransa'nın Nice takımının başına geçen İtalyan teknik direktör Francesco Farioli yeni takımıyla fırtınalar estiriyor.

2021 yılında Fatih Karagümrük'ü başına geçen Farioli takımıyla 16 maça çıkmış ve bu maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Daha sonra Alanyaspor'u başına geçen Francesco Farioli burada 48 maça çıktı. Farioli, Alanyaspor'un başında çıktığı maçlarda 20 galibiyet, 12 beraberlik ve 16 yenilgi aldı.

2023/2024 sezonunda Fransa Ligue 1 takımlarından Nice ile anlaşan Farioli yeni sezona damgasını vurdu.

Namağlup lider oldu

Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Nice, Fransa Ligue 1'de namağlup olarak lider konumda yer alıyor.

Nice takımı oynadığı 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek 25 puan topladı.

Francesco Farioli ve öğrencilerinin bu başarısı futbolseverlerin büyük takdirini topladı.

Liderlik koltuğunda yer alan Nice, Fransa Ligue 1'de bu sezon yenilgisi bulunmayan tek takım olarak dikkat çekiyor.