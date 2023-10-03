Türkiye'nin 1 aylık hava raporu açıklandı! O illere fena kar geliyor... İşte kar sezonunu açacak iller Sıcak geçen yaz mevsimi geride kalırken, günlerdir süren sağanak yağış ise yerini kar yağışına bırakmaya hazırlanıyor.

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Türkiye, son yılların en sıcak yaz mevsimini geçirdi...

Temmuz ve Ağustos aylarının sıcak geçmesinin ardından ise beklenen sağanak yağış geldi.

Özellikle İstanbul'da aralıksız yağan sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerde su taşkınları yaşandı.

Kışa girmeden yazı özleyenlere ise kötü bir haber var...

Meteorolojik kaynaklar, bir aylık hava durumu tahmin raporlarını yayınladı. Buna göre, bazı illere kar yağışı düşecek.

O iller hazırlanın!

Sosyal medya üzerinden hava durumuna ilişkin bilgilendirmelerde bulunan meteoroloji uzmanı, ekim ayı için tahminlerini yayınladı. Yaptığı paylaşımda ekim ayının normalden biraz daha soğuk olacağını ifade ederek, "Doğu Karadeniz yaylaları ve Doğuda kayak merkezleri kar sezonunu açacaktır. Orta Akdeniz siklonu nadir olacağından Trakya-Ege-Batı Akdeniz normalden az yağışlı/kurak bir ay yaşayacak” dedi.

Öte yandan yağışlara ilişkin olarak, “Denizlerin sıcak olması ve soğuma ile karşılaşıldığında bu bölgelerimizde İstanbul-Marmara-Batı Karadeniz bölgesi normallerde yağış alacak. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin normalden bol yağışlı geçmesi bekleniyor” ifadelerini paylaştı.

Yağışların bazı bölgelerde normallerden fazla olacağını açıklayan uzman isim, “İç Anadolu batısı normallerde orta ve doğusu ile Doğu Akdeniz-Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin de normalden fazla yağış alması bekleniyor” paylaşımını yaptı.

Soğuk günler kapıda

Sıcak havaların tamamen gitmeyeceğini de aktaran uzman, “Bu ay yurdumuzda hiç sıcak hava gelmeyecek demek değil sıcak geçen günler az, serin ,soğuk günler fazla olması bekleniyor” sözlerine yer verdi.