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Türkiye’nin en okumuş illeri belli oldu, zirve şaşırtmadı! İşte, en okumuş illerimiz…

Türkiye’nin en okumuş illeri belli oldu, zirve şaşırtmadı! İşte, en okumuş illerimiz… TÜİK tarafından ülkemizin en okumuş illeri belli oldu. Ulusal Eğitim İstatistikleri’ne göre belirlenen listede zirve şaşırtmadı. İşte, ülkemizin en okumuş illeri…