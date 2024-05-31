Türkiye’nin en okumuş illeri belli oldu, zirve şaşırtmadı! İşte, en okumuş illerimiz…

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin en okumuş illeri sıralandı. Ulusal Eğitim İstatistikleri kapsamında yapılan araştırmada sonuçlar şaşırtmadı.
Büyükşehirler listenin nabzını tutarken sıralamaları şaşkınlık yarattı. Elde edilen sonuçlarda illerin yüksek öğrenim kurumlarına ve eğitim altyapısına yaptığı yatırımlar, bu başarıda etkili faktörler arasında en belirleyicileri olarak gösteriliyor.
TÜİK’in Ulusal Eğitim İstatistikleri’nden yola çıkarak yayınladığı verilerde bakın Türkiye’nin en okumuş illeri hangileriymiş…
İşte, okuma oranın en yüksek olduğu iller…
1-Ankara
2-İstanbul
3-Eskişehir
4-Kocaeli
5-İzmir