Türkiye’nin en zengin kadın sanatçıları belli oldu! Kiminin yalısı, kiminin oteli var...

Haber Merkezi

Türkiye’de ismini dünyaya mal etmiş kadın sanatçılar kazançlarıyla da ilgi odağı oluyor. Kiminin yalısı, kiminin otelleri kiminin de dönüm dönüm tarlaları servetlerine servet katıyor.

Temiz magazin sayfasında yer alan habere göre Türkiye’nin en zengin kadın sanatçıları belli oldu.

Listede yer alan isimler arasında herkesin tahmin ettiği isimler yer alıyorken bu isimler servetleriyle adeta dudak uçuklatmayı başarıyor.

İlk onda yer alan isimler arasında yer alan zirve şaşırtmadı. Seda Sayan zirveye otururken bakın listenin devamında kimler yer almış.

TÜRKİYENİN EN ZENGİN KADIN SANATÇILARI

1- Seda Sayan

2- Sibel Can

3- Sezen Aksu

4- Ebru Gündeş

5- Gülşen Bubikoğlu

6- Emel Sayın

7- Aşkın Nur Yengi

8- Sezen Aksu

9- Nilüfer

10- Zerrin Özer

11- Hadise

12- Hülya Avşar

13- Demet Akalın