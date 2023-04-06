Türkiye'nin en zengini kim? Forbes yılın milyarderlerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengini ve mesleği... ABD merkezli Forbes dergisi tarafından Forbes 2023 Milyarderler Listesi yayınlandı. Listede dünya çapında yılın milyarderleri yer alırken, Türkiye'nin de en zengin ismi belli oldu. Peki Türkiye'nin en zengini kim? İşte Türkiye'nin en zengini ve mesleği...

ABD merkezli Forbes dergisi tarafından bu sene 37’nci kez 'Milyarderler Listesi' yayınlandı. Listede Türkiye’den toplamda 26 isim yer aldı. Bu yıl Türkiye'nin en zengini olan isim ise merak edildi.

Türkiye'nin en zengini kim?

Senelerdir Türkiye'nin en zengin ismi unvanını Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker taşıyordu. Bu seneki listede Ülker, yerini Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'na bıraktı. Listede yer alan bilgilere göre Erdemoğlu, 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin ismi oldu.

Erdemoğlu ayrıca dünyanın 497’nci en zengin insanı oldu. Erdemoğlu Holding’in bünyesinde SASA Polyester, Merinos Halı, Dinarsu ve Padişah Halı gibi kurumlar bulunuyor.

Murat Ülker listede ikinci oldu

Türkiye'nin en zengin ikinci ismi olan Murat Ülker ise, servetini geçen seneye göre arttırdı ve 5 milyar dolar servete sahip oldu.

Forbes'e göre Türkiye'den giren ilk on isim şöyle oldu:

1. İbrahim Erdemoğlu

2. Murat Ülker

3. Ali Erdemoğlu

4. Semahat Sevim Arsel

5. İpek Kıraç

6. Mustafa Rahmi Koç

7. Şaban Cemil Kazancı

8. Erman Ilıcak

9. Filiz Şahenk

10. Sezai Bacaksız