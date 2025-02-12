Türkiye’nin evlilik haritası belli oldu! En çok evlilik yapılan il...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kurumu tarafından 2024 yılı boyunca Türkiye genelindeki evlilik oranlarına dair veriler paylaşıldı.

Paylaşılan verilere göre 81 ilde evlilik oranları arasında farklılıklar dikkat çekerken en çok evliliğin gerçekleştiği illerde belli oldu.

Söz konusu verilere göre, evlilik kararları yaygın olarak gelir düzeyleri ve eğitim seviyelerinden doğrudan etkileniyor.

Büyükşehirler evlilikte zirvede yer alırken bakın zirvede yer alan şehirde evlilik oranı nasılmış.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK EVLİLİK O ŞEHİRLERDEN ÇIKIYOR

TÜİK tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda 81 il genelinde en çok evliliğin gerçekleştiği iller listelendi. İşte, en çok evliliğin gerçekleştiği 10 il:

10- Mersin:921. 586

9- Gaziantep: 951 392

8- Kocaeli: 1 037 635

7- Adana: 1 045 322

6- Konya: 1. 153. 931

5- Antalya: 1. 313. 092

4- Bursa: 1. 633. 937

3- İzmir: 2.207. 233

2- Ankara: 2. 837. 059

1- İstanbul: 7. 263. 025