Türkiye’nin hazır giyim devi iflas etti! Binlerce kişi işsiz kaldı

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Yaşanan mali sorunlar her geçen gün yeni bir firmanın iflas haberini gündeme getiriyor.

İstanbul merkezli olan ve 1979 yılından bu yana hizmet veren hazır giyim devi 2013 yılından bu yana yaşadığı mali sorunlara dayanamayarak iflasını açıkladı.

Türkiye’nin önde gelen hazır giyim markalarından olan Sevenhill, uzun süredir yaşanan ekonomik kriz nedeniyle birçok şubesini kapatmış ancak bankalar ve yatırımcılar ile ilişkilerinin bozulması nedeniyle zor durumlar yaşayan markanın iflas kararı kaçınılmaz oldu.

2015’TE KARAR VERİLMİŞ!

Sevenhill, yaşanan mali sorunlar nedeniyle 2013 yılında iflas erteleme başvurusunda bulunmuştu. Ancak söz konusu başvuru 2025 yılında mahkeme tarafından bozularak markanın iflasına karar verilmişti.

İflas sürecinde, şirketin borcunun yaklaşık 80 milyon TL’ye (o dönem 35 milyon dolar) ulaştığı kaydedildi. Alınan karar ünlü markanın Türkiye’nin büyük giyim devleri arasından silinmesine sebep oldu. Markanın iflası binlerce kişinin de işsiz kalmasına neden oldu.