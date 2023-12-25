Türkiye’nin kabusu geri dönüyor! Hazır olun, o tarihlerde kapımızı çalacak… Meteoroloji kaynakları önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan hava olayını paylaştı. Tarih vererek duyurdu: Türkiye’nin bitmek bilmeyen kabusu, geri dönüyor…

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Hava Forum adlı meteoroloji sitesi, Türkiye için önemli bir uyarıda bulundu.

Pazartesi günü ülkemizde etkili olması beklenen hava durumuyla ilgili vatandaşları bilgilendiren site, Afrika üzerinden yeni bir sıcak hava dalgasının yolculuğa çıktığını duyurdu.

Sıcak hava dalgası, Afrika kaynaklı olarak Türkiye'nin bazı bölgelerinde pazartesi günü etkili olacak.

Bu durumun sıcaklık artışına ve bununla birlikte olası rahatsızlıklara neden olabileceği belirtiliyor.

Vatandaşların özellikle pazartesi günü dikkatli olmaları, gerekli önlemleri almaları ve sıcak hava koşullarına karşı kendilerini korumaları tavsiye ediliyor.

O tarihlerde etkisini gösterecek

Hava Forum, Afrika’dan gelen ılık hava dalgasının Salı ve Çarşamba da dahil olmak üzere bu hafta boyunca etkili olacağını belirtti.

İşte Hava Forum tarafından yapılan paylaşım:

"Pazartesi gününden itibaren Afrika üzerinden yurdumuza ılık hava geliyor. Yüksek basınç devreye gjrecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İstanbul 15-18, İzmir 18-20, Ankara 10-12 derecelere çıkacak... 5-6 gün yağmur beklenmiyor. Sıkıcı bir hafta olacak..."