Türklere verilen soyadları bakın nelermiş: Soyadınız listede yoksa...

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte, 2 Temmuz 1934’te kabul edilen Soyadı Kanunu ile her vatandaşın soyadı alması zorunlu hale geldi.
Soyadları belirlenirken ailelerin meslekleri, yaşam tarzları ve coğrafi özellikleri göz önünde bulunduruldu.
Özellikle kırsal bölgelerde, geçim kaynaklarına ve yerel geleneklere göre soyadları şekillenirken, Osmanlı İmparatorluğu’nun feodal yapısına sahip şehirlerde aileler genellikle "-oğlu" ve "-oğulları" eklerini aldı.
Yörük Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Akdeniz ve Orta Anadolu bölgelerinde ise soyadları, Oğuz boyuna mensup olduklarına dair işaretler taşıyordu.
Antalya ve çevresinde hala kullanılan bu soyadlarının kökeni, yerel Türk halklarının zengin geçmişine dayanıyor.
İşte TÜİK verilerine göre, Türk kökenli ailelere en sık verilen soyadlar…
TÜRK KÖKENLİ AİLELERE VERİLEN SOYADLARI
· Kayı
· Bayat
· Bayındır
· Çepni
· Salur
· Eymir
· Avşar
· Kızık
· Yüreğir
· Kınık
· Beğdili
· Aktar
· Karaevli
· Yazır
· Dodurga
· Begdili
· Akta