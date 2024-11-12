Türklerin en çok tercih ettiği otomobil modeli açıklandı: Bakın ilk sırada hangi model var

Haber Merkezi

Türkiye'de otomobil sektörü 2024 yılında yeni bir ivme kazandı.

Satış rakamları, popüler otomobil modellerini bir bir ortaya koyarken, tüketici eğilimleri de netleşmeye başladı.

Türkiye’de yıl içinde en çok tercih edilen otomobil modelleri de belli oldu. Peki, ilk sırada hangi otomobil var?

FİAT EGEA ZİRVEDE!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye’de otomobil satışları hız kesmeden devam etti.

Toplamda 750 bin otomobil satışı gerçekleşirken, zirveyi 46 bin 11 adetle Fiat Egea Sedan kaptı. Kullanıcı dostu özellikleri ve uygun fiyat avantajıyla Egea Sedan, Türkiye'nin en çok tercih edilen aracı olmayı başardı.

Egea Sedan'ın ardından listede 38 bin 410 adetlik satış rakamıyla Renault Clio ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise 32 bin 324 adetlik satışla Renault Megane öne çıktı ve Türkiye’deki yüksek talep gören modellerden biri olmaya devam etti.

2024 yılının dikkat çeken bir diğer modeli, yerli üretim olan TOGG 10X oldu. 20 binin üzerinde satış rakamına ulaşan TOGG, yükselen satış grafiğinde etkili oldu.