Turşu yapabileceğiniz şaşırtıcı yiyecekler Alışılmış turşuların dışına çıkmaya hazır mısınız? Bu lezzetler sofralarınıza yenilik getirecek.

Editör: Yağmur Dinç

Salatalık, biber, fasulye...

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İşte turşusunu yapabileceğiniz 9 ilginç ürün...

DEĞİŞİK TURŞU SEÇENEKLERİ

Karpuz turşusu, tatlı ve tuzlu tatların ilginç bir kombinasyonunu sunar ve genellikle yaz aylarında ferahlatıcı bir seçenek olarak değerlendirilir.

Kereviz sapları, turşuda çıtır çıtır bir doku ve hafif tatlı bir aroma sağlar. Kereviz saplarının turşusu, çeşitli baharatlarla harika bir lezzet kazanabilir.

Yumurta, özellikle Asya mutfağında sıkça kullanılan bir malzemedir. Haşlanmış yumurtalar, soya sosu, sirke, şeker, baharatlar (örneğin, karanfil ve tarçın) ve bazı sebzelerle hazırlanan turşular, hem lezzet hem de görünüm açısından ilginçtir.

Hindistan cevizi turşusu, hem tatlı hem de tuzlu bir tat profili sunar. Ayrıca, Hindistan cevizinin çıtır dokusu turşuya farklı bir doku katar.

Yeşil yapraklı sebzeler, özellikle deniz yosunu veya üzüm yaprağı gibi, farklı bir turşu deneyimi sunar. Bu yapraklar genellikle baharatlarla ve sirkeyle hazırlanan turşu karışımında bekletilir.