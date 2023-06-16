TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TUS sonuç sorgulama ekranı 2023 TUS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edilmeye başladı. Peki, 2023 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) tercih sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Tercihlerini yapan adaylar tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor.

1 Haziran ile 8 Haziran tarihleri arasında ÖSYM tarafından tamamlanan tercih işlemlerinin ardından gözler TUS tercih sonuçlarına çevrilmiş durumda.

Tercihlerini yapan binlerce aday ÖSYM tarafından tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

Peki, 2023 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen o tarih..

TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖSYM tarafından konu hakkında bir açıklama yapıldığı anda sizlerle paylaşacağız.

TUS tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesi olan "https://sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden erişime açılacak.