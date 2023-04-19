Tuzlukların altındaki tırtıkların amacını biliyor muydunuz...Pes dedirten özellik! Sofrada kullanılan tuz, karabiber ve pulbiber konulan baharatlıkların genellikle altları tırtıklı/çizgili/engebeli olur. Meğer bunun inanılmaz bir kullanım amacı varmış...

Hayata dair ipuçları taşıyan birçok pratik bilgi, her gün birilerini şaşırtıyor. Onlardan birisi de tuzluklar desek... Çoğu insanın dikkat etmediği tuzluk/biberlik gibi baharatlıkların altında meğer ilginç bir detay yatıyormuş! Tuzluğun altındaki tırtıklı yeri fark ettiniz mi? İşte o tırtıkların bakın nasıl bir amacı var... İşte sebebi Tuzlukların alt tarafının tırtıklı olmasının nedeni, diğeriyle sürtüldüğü zaman kolayca akmasını sağlamaktır. Tuzluğu ters çevirip diğer şişeyle veya çatal-kaşıkla sürtme kuvveti uygularsanız, tuz döküldüğünü göreceksiniz.