Tuzlukların altındaki tırtıkların amacını biliyor muydunuz...Pes dedirten özellik!

Hayata dair ipuçları taşıyan birçok pratik bilgi, her gün birilerini şaşırtıyor.
Onlardan birisi de tuzluklar desek...
Çoğu insanın dikkat etmediği tuzluk/biberlik gibi baharatlıkların altında meğer ilginç bir detay yatıyormuş!
Tuzluğun altındaki tırtıklı yeri fark ettiniz mi? İşte o tırtıkların bakın nasıl bir amacı var...
İşte sebebi
Tuzlukların alt tarafının tırtıklı olmasının nedeni, diğeriyle sürtüldüğü zaman kolayca akmasını sağlamaktır.
Tuzluğu ters çevirip diğer şişeyle veya çatal-kaşıkla sürtme kuvveti uygularsanız, tuz döküldüğünü göreceksiniz.