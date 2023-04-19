Hayata dair ipuçları taşıyan birçok pratik bilgi, her gün birilerini şaşırtıyor.

Onlardan birisi de tuzluklar desek...

Çoğu insanın dikkat etmediği tuzluk/biberlik gibi baharatlıkların altında meğer ilginç bir detay yatıyormuş!

Tuzluğun altındaki tırtıklı yeri fark ettiniz mi? İşte o tırtıkların bakın nasıl bir amacı var...

İşte sebebi

Tuzlukların alt tarafının tırtıklı olmasının nedeni, diğeriyle sürtüldüğü zaman kolayca akmasını sağlamaktır.

Tuzluğu ters çevirip diğer şişeyle veya çatal-kaşıkla sürtme kuvveti uygularsanız, tuz döküldüğünü göreceksiniz.

Tuzlukların altındaki tırtıkların amacını biliyor muydunuz...Pes dedirten özellik!