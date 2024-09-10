TV8,5 futbola doyuracak! 2 milli maç TV8,5'ta şifresiz yayınlanacak!

Hüseyin Topuz
TV8,5 kanalının 10 Eylül Salı günü yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan bazı maçları şifresiz olarak yayınlayan TV8,5'un bugünkü programı açıklandı.
Futbol ile ilgilenenler TV8,5 ekranlarında yayınlanacak şifresiz maçları ilgiyle takip ediyor.
TV8,5'un bugün şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.
Bugün UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak 2 mücadele TV8,5'ta şifresiz olarak yayınlanacak.
İşte bugünün maç programı...
10 Eylül Salı
19:00 Letonya - Faroe Adaları (TV8,5)
21:45 Hollanda - Almanya (TV8,5)