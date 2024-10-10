TV8,5'da futbol şöleni! 2 milli maç TV8,5'da şifresiz yayınlanacak!

Hüseyin Topuz
TV8,5 kanalının 10 Ekim Perşembe günü yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan bazı maçları şifresiz olarak yayınlayan TV8,5'un bugünkü programı açıklandı.
Futbol ile ilgilenenler TV8,5 ekranlarında yayınlanacak şifresiz maçları ilgiyle takip ediyor.
TV8,5'un bugün şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.
Bugün UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak 2 mücadele TV8,5'ta şifresiz olarak yayınlanacak.
İşte bugünün maç programı...
10 Ekim Perşembe
19:00 Letonya - Kuzey Makedonya (TV8,5)
21:45 İtalya - Belçika (TV8,5)