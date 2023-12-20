TV8,5'un 22-23 Aralık'ta şifresiz yayınlayacağı 3 maç açıklandı! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar... TV8,5'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar açıklandı. İşte 22-23 Aralık tarihleri arasında TV8,5'ta canlı yayınlanacak maçlar..

ensonhaber.com

Her hafta bazı maçları şifresiz olarak ekrana getiren TV8,5'un 22-23 Aralık tarihleri arasında yayınlayacağı maçlar belli oldu.

Futbolseverler TV8,5'un şifresiz olarak yayınlayacağı maçları yakından takip ediyor.

TV8,5'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı belli oldu.

Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5 kanalı 22 Aralık ile 23 Aralık arasında yayınlayacağı maçları yayın akışında duyurdu.

22-23 Aralık tarihlerinde Suudi Arabistan Pro Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda oynanacak 3 maç TV8,5'ta şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..

22 Aralık Cuma

17:30 Al Ahli - Urawa (TV8,5)

21:00 Manchester City - Fluminense (TV8,5)

23 Aralık Cumartesi

21:00 Al Ittihad-Al Raed (TV8,5)