TV8,5'un 26 Aralık'ta şifresiz yayınlayacağı maç açıklandı! İşte şifresiz yayınlanacak o maç... TV8,5'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar açıklandı. İşte TV8,5'ta canlı yayınlanacak maçlar..

ensonhaber.com

Her hafta bazı maçları şifresiz olarak ekrana getiren TV8,5'un 26 Aralık Salı (bugün) günü yayınlayacağı maç belli oldu.

Futbolseverler TV8,5'un şifresiz olarak yayınlayacağı maçları ilgiyle takip ediyor.

TV8,5'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maç programı belli oldu.

Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5 kanalı 26 Aralık tarihinde yayınlayacağı maçı yayın akışında duyurdu.

26 Aralık tarihinde Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak 1 maç TV8,5'ta şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maç hangisi? İşte o maç...

26 Aralık Salı

Suudi Arabistan Pro Lig'inin iki güçlü ekibinin karşı karşıya geleceği maç TV8,5 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Kadrosunda Benzema ve Kante gibi dünya yıldızlarını bulunduran Al Ittihad, Cristiano Ronaldo, Talisca ve Sadia Mane gibi yıldızların yer aldığı Al Nassr'ı konuk ediyor. Bu dev maç TV8,5'ta şifresiz olarak yayınlanacak.

21:00 Al Ittihad - Al Nassr (TV8,5)