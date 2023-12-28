TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı 3 maç açıklandı! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar... TV8,5'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar açıklandı. İşte 29-30 Aralık tarihleri arasında TV8,5'ta canlı yayınlanacak maçlar..

ensonhaber.com

Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5'un bu hafta yayınlayacağı maçlar belli oldu.

Suudi Arabistan Pro Ligi ve Hollanda Eredivisie'de oynanan maçları şifresiz olarak ekrana getiren TV8,5'un bu hafta yayınlayacağı maçlar merak uyandırdı.

Futbolseverler TV8,5 kanalında şifresiz yayınlanacak maçları yakından takip ediyor.

TV8,5'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı açıklandı. TV8,5 kanalı 29-30 Aralık tarihleri arasında yayınlayacağı maçları yayın akışında duyurdu.

Bu hafta Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak 3 maç TV8,5'ta şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..

Şifresiz maçlar belli oldu

TV8,5'un yayın akışına göre bu hafta Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak 3 maç şifresiz olarak ekrana gelecek.

İşte bu haftanın maç programı..

29 Aralık Cuma

21:00 Al Ahli - Al Khaleej (TV8,5)

30 Aralık Cumartesi

18:00 Al Taee - Al Ittihad (TV8,5)

21:00 Al Nassr - Al Taawon