TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı 3 maç belli oldu! İşte şifresiz maçların programı... TV8,5'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçlar açıklandı. İşte 10-11 Şubat tarihleri arasında TV8,5'ta canlı yayınlanacak maçlar..

ensonhaber.com

Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5'un bu hafta yayınlayacağı maçların programı yayın akışında açıklandı.

Hollanda Eredivisie ve Yunanistan Süper Ligi'nde oynanan bazı maçları şifresiz olarak yayınlayan TV8,5 futbolseverleri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor.

Futbolseverler TV8,5 ekranlarında yayınlanacak şifresiz maçları yakından takip ediyor. TV8,5'un 10-11 Şubat tarihleri arasında şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı belli oldu.

Bu hafta Yunanistan Süper Ligi ve Afrika Uluslar Kupası'nda oynanacak 3 maç TV8,5'ta şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç takvimi...

10 Şubat Cumartesi

23:00 Güney Afrika Cumhuriyeti - Demokratik Kongo

11 Şubat Pazar

18:00 Panserraikos - Panathinaikos

23:00 Nijerya - Fildişi Sahili