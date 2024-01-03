TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı 3 maç belli oldu! Panathinaikos'un maçı şifresiz mi?

Fatih Terim’in Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçmesinin ardından Yunanistan Süper Ligi ülkemizde ilgi çekmeye başladı.
Yunanistan Süper Lig'i maçlarını izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında konuyla ilgili aramalarına hız kazandırdı.
Fatih Terim'in Panathinaikos ile anlaşma imzalamasının ardından EXXEN, S Sport Plus ve TV8,5 kanalları Yunanistan Süper Ligi maçlarını yayın akışına ekledi.
Suudi Arabistan Pro Ligi ve Hollanda Eredivisie maçlarını şifresiz olarak ekrana getiren TV8,5 artık Yunanistan Süper Ligi maçlarınıda ekranlara getirecek.
TV8,5'un bu hafta yayınlayacağı Yunanistan Süper Ligi maçlarının programı belli oldu.
3 Ocak Çarşamba
20:00 AEK - Volos (TV8,5)
22:00 Panathinaikos - PAS Giannina (TV8,5)
4 Ocak Perşembe
20:00 Atromitos - Kifısia (TV8,5)