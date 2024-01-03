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TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı 3 maç belli oldu! Panathinaikos'un maçı şifresiz mi?

TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı 3 maç belli oldu! Panathinaikos'un maçı şifresiz mi? Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5 Yunanistan Süper Ligi maçlarını yayın akışına ekledi. İşte TV8,5 'un bu hafta yayınlayacağı maçların programı...