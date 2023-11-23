TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı 5 maç belli oldu! Bu hafta hangi maçlar şifresiz? TV8,5 kanalının bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçların programı belli oldu. İşte 24-26 Kasım tarihleri arasında TV8,5'ta yayınlanacak maçlar..

ensonhaber.com

TV8,5 her hafta Suudi Arabistan Pro Ligi ve Hollanda Eredivisie'de oynanan bazı maçları şifresiz olarak ekrana getiriyor.

Futbolseverler şifresiz yayınlanacak maçları ilgiyle takip ediyor. TV8,5'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı belli oldu.

Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5 kanalı 24 Kasım ile 26 Kasım arasında yayınlayacağı maçları açıkladı.

Bu hafta Suudi Arabistan Pro Ligi ve Hollanda Ligi'nde oynanacak 5 mücadele TV8,5 ekranlarında yayınlanacak.

Peki, TV8,5 şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte yanıtı..

Şifresiz maçlar belli oldu

TV8,5 her hafta Suudi Arabistan Pro Ligi ve Hollanda Eredivisi'de oynanan bazı kmaçları şifresiz olarak yayınlıyor.

TV8,5'un yayın akışına göre bu hafta Suudi Arabistan Pro Ligi'nden 2, Hollanda Eredivisi'den ise 3 maç şifresiz olarak ekrana gelecek.

İşte bu haftanın maç programı..

24 Kasım Cuma

18:00 Al Ettifaq - Al Ittihad (TV8,5)

21:00 Al Nassr - Al Akhdoud (TV8,5)

25 Kasım Cumartesi

18:30 Excelsior - Feyenoord (TV8,5)

23:00 Ajax - Vitesse (TV8,5)

26 Kasım Pazar

16:30 AZ Alkmaar - Volendam (TV8,5)