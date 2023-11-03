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TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar belli oldu! Bu hafta hangi maçlar şifresiz?

TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar belli oldu! Bu hafta hangi maçlar şifresiz? Futbolseverler hafta sonu oynanacak maçları yakından takip ediyor. En çok merak edilenler arasında ise şifresiz olarak yayınlanacak maçlar yer alıyor. TV8,5 kanalının şifresiz yayınlayacağı maçlar belli oldu..

ensonhaber.com TV8,5 her hafta Suudi Arabistan Pro Ligi ve Hollanda Eredivisie'de oynanan bazı maçları şifresiz olarak ekranlara getiriyor. Futbolseverler şifresiz yayınlanacak maçları yakından takip ediyor. TV8,5'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar belli oldu. Ücretsiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5 kanalı 3 Kasım ile 5 Kasım arasında yayınlayacağı maçları açıkladı. TV8,5 bu hafta sonu Hollanda Ligi'nde oynanacak iki mücadeleyi ekranlara getirecek. Peki, TV8,5 şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte yanıtı.. Şifresiz maçlar belli oldu TV8,5 her hafta Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanan 2 mücadeleyi şifresiz olarak yayınlıyordu ancak bu haftaki yayın akışında Arabistan Ligi'nden maçlara yer verilmedi. Hollanda Eredivisi'de hafta sonu oynanacak iki karşılaşma TV8,5 kanalından canlı yayınlanacak. İşte maç programı.. 4 Kasım Cumartesi 18:30 Heracles - PSV Eindhoven (TV8,5) 5 Kasım Pazar 18:45 Ajax - Heerenveen (TV8,5)