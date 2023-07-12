Twitter çöktü mü? Twitter'da sorun mu var? 12 Temmuz 2023 Twitter erişim sorunu.. Twitter'a yaşanan erişim sorunu sosyal medyada gündem oldu. Peki Twitter çöktü mü?

Popüler sosyal medya platformu Twitter'da erişim problemi yaşanıyor. Birçok kullanıcı Twitter'da sorun yaşadığını aktarıyor. 12 Temmuz 2023 akşam saatlerinde Twitter'a bir erişim problemi yaşanıyor. Birçok kullanıcı Twitter'da erişim problemi yaşıyor. Twitter'a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar arama motorlarında konu hakkında araştırmalarına hız kazandırdı. Twitter'a girmeye çalışan binlerce kullanıcı sorun yaşıyor. Kesintileri takip eden popüler web sitesi Downdetector'deki verilerde bu sorunu doğruluyor. Twitter konu hakkında resmi bir açıklama yapmazken sorunun neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.