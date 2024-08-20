Üç aylar ne zaman 2025? Recep, Şaban ve Ramazan takvimi 2025

İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç aylar, 12 Ocak Cuma günü başlayacak.
Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, 2025 takvimi belli oldu.
Müminlerin merak ettiği; "Üç Aylar ne zaman başlayacak", "Ramazan ne zaman", "2025 Recep, Şaban, Ramazan tarihleri" haberimizde...
ÜÇ AYLAR TAKVİMİ 2025:
Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.
Regaib Kandili ise 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.
Miraç Kandili 26 Ocak'ta ve "Ramazanın müjdecisi" Berat Kandili 14 Şubat'ta idrak edilecek.
RAMAZAN BAŞLANGICI 2025:
Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan Ramazan ayı ise 1 Mart 2025 Cumartesi – 29 Mart 2025 Cumartesi arasına denk gelecek.