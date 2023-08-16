Uçak camlarındaki küçük delikler ne işe yarıyor? Bakın hangi amaç için yapılmış... Uçak pencerelerinde bulunan minik deliklerin hangi amaç için yapıldığı merak ediliyor. İşte uçak camlarındaki küçük deliklerin amacı..

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Uçak camlarında küçük bir deliğin bulunduğunu birçoğunuz fark etmişsinizdir. Uçaklarda bulunan her pencerenin orta, alt kısmında ufak bir delik bulunmaktadır.

Bu minik deliklerin ne işe yaradığı sık sık merak edilerek arama motorlarında araştırılıyor.

Bu küçük deliklere 'nefes deliği' veya 'kanama deliği' ismi verilmektedir. Peki bu deliğin ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi?

İşte bu yazımızda bu deliklerin ne işe yaradığını sizler için derledik. İşte bu deliklerin yapılış amacı..

Bilindiği üzere uçak pencereleri üç ayrı bölmeden oluşmaktadır. En dış kısım bu hava basıncı farkıyla ilgilenir ve bu konuda orta bölümdeki "kanama deliği" olarak bilinen küçük deliklerden faydalanır. Amacı ise hava basıncını dengelemektir.

Orta ve dış camlar arasında küçük bir boşluk vardır. Nefes deliği ya da diğer adıyla kanama deliği yolcu kabini ile hava boşluğu arasındaki basıncın dengelenmesini sağlar. Yani dış bölme basıncı üstlenirken orta bölme arıza emniyeti görevi görmektedir.

Yani kısacası uçak camlarındaki bu küçük delikler bölmeler arasında basıncı koruyarak bir camın patlaması halinde diğerlerinin sağlam kalmasını sağlıyor.